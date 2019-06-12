Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия России в Арктике

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Фото © Pixabay

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Исландии заявил о наращивании российского военного потенциала в Арктическом регионе. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой Североатлантического альянса.

Мы должны пытаться продолжать работать над поддержанием низкой степени напряжённости на Крайнем Севере, несмотря на то что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере, — заявил генсек.

Напомним, ранее в МИД Исландии заявили, что увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы".

Ранее в США также обеспокоились ростом военного влияния России в Арктике. Советник американского президента Джон Болтон даже призвал "бросить вызов" российской стороне. Также в Вашингтоне выразили опасения по поводу того, что Россия якобы способна в одностороннем порядке определить границы своего континентального шельфа в Арктике, если её разочарует решение международных организаций.

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