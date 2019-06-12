Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия России в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Исландии заявил о наращивании российского военного потенциала в Арктическом регионе. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой Североатлантического альянса.

— Мы должны пытаться продолжать работать над поддержанием низкой степени напряжённости на Крайнем Севере, несмотря на то что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере, — заявил генсек.

Напомним, ранее в МИД Исландии заявили, что увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы".

Ранее в США также обеспокоились ростом военного влияния России в Арктике. Советник американского президента Джон Болтон даже призвал "бросить вызов" российской стороне. Также в Вашингтоне выразили опасения по поводу того, что Россия якобы способна в одностороннем порядке определить границы своего континентального шельфа в Арктике, если её разочарует решение международных организаций.