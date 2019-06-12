Делая такой вывод, политик основывался на опыте предыдущих лидеров Незалежной, которые шли по этому пути.

В конце своего президентского срока действующий лидер Украины Владимир Зеленский станет "бандеровцем". Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян.

— Каждый новый президент Украины начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, кто сможет вести конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца, который будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией, — заявил Омелян.

Он также выразил надежду, что трансформация действующего главы государства произойдёт достаточно быстро.