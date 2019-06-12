Вокалист Rammstein сломал челюсть фанату, который оскорбил его девушку

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал своему фанату челюсть. Об этом сообщает газета Bild.

Группа остановилась в мюнхенском фешенебельном отеле Bayerischer Hof. В ночь на субботу Линдеманн вместе со своей подругой и знакомым пил пиво в баре. К нему подошёл поклонник, попросивший селфи, на что фронтмен дал отрицательный ответ.

Поклонник не смирился с отказом и начал, согласно информации газеты, оскорблять подругу певца, после чего тот отвёл мужчину в сторону и попросил извиниться перед девушкой. В итоге завязалась драка, в которой фронтмен ударом локтя в лицо сломал фанату челюсть. Работники отеля вызвали полицию.

По данным издания, 54-летний пострадавший подал заявление в полицию, согласно которому 56-летний певец обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений.