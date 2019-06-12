Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.

— Все симптомы отравления, которые я читала в скудных новостях в Интернете, указывали на пищевое отравление моих родных, которые были обнаружены в парке после обеда в местном кафе Zizzi. "Сергей и его спутница". Почему спутница с точным указанием возраста 33 года? Мне хотелось кричать: это же Юля, его дочь! Но в Интернете упорно писали "неизвестная девушка", — написала племянница Скрипаля.

Сама Виктория, по её словам, сначала предупредила начальство, что не сможет выйти на работу, а после уволилась.

Ранее женщина заявляла, что планирует в своей книге подробно рассказать о близких и о том, что происходило до того, как она узнала об отравлении родственников.

Напомним, по данным британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом двух россиян. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.