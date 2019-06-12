В ЛНР двое пьяных украинских военных врезались в стену дома на БМП

В населённом пункте Нижнетёплое Луганской Народной Республики двое пьяных военнослужащих ВСУ на БМП врезались в стену частного дома. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
В результате инцидента стена дома была частично разрушена. Отмечается, что по данному факту уже проводится проверка.
Отметим, что это не первый скандал, участниками которого становятся пьяные бойцы ВСУ. Ранее украинский солдат в нетрезвом состоянии предпринял попытку дезертировать, однако погиб после того, как подорвался на мине.
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