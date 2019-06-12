Суд присяжных США рассмотрит дело россиянина Никулина 13 января

Адвокат обвиняемого проинформировал о том, что более недели назад его подзащитного признали вменяемым.

Жюри присяжных в США рассмотрит дело Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха.

— Суд присяжных предварительно назначен на 13 января, если не будет никаких изменений, — рассказал Бух.

По словам адвоката, более недели назад суд счёл Никулина вменяемым, признав заключения психолога, который провёл экспертизу россиянина в конце прошлого года.

— Судья посчитал, что психолог умнее нашего психиатра, и не обратил внимание на то, что у психиатра образования [профессионального стажа] на 12 лет больше, — заявил адвокат.

Защита обвиняемого настаивала на том, что россиянина нельзя судить, поскольку тот не отдаёт себе отчёта в серьёзности и последствиях судебного разбирательства.

Напомним, в октябре 2016 года Евгения Никулина задержали в Чехии, а в начале 2018-го Прага выдала россиянина Соединённым Штатам, где его обвинили во взломе социальной сети LinkedIn, а также серверов фирм Dropbox и Formspring.