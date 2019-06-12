Radiohead опубликовала 18 часов неизданных записей в ответ на угрозы вымогателей

Британская группа Radiohead из-за угроз хакеров выложила на Bandcamp серию демозаписей времён их студийного альбома OK Computer.
Как уточняется, неизвестные вымогатели украли этот материал с мини-диска фронтмена группы Тома Йорка и требовали выкуп в размере 150 тысяч долларов, угрожая его опубликовать.
— Вместо жалоб или полного игнорирования мы публикуем 18 часов (записи. — Прим. Лайфа) на сервисе Bandcamp в поддержку Extinction Rebellion (природоохранной организации. — Прим. Лайфа), — написал гитарист коллектива Джонни Гринвуд в "Твиттере".
Он также пошутил, что за 18 фунтов поклонники группы смогут выяснить, стоили ли эти записи заявленной суммы. Скачать архив под названием Minidiscs [Hacked] можно в течение 18 дней.
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