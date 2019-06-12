Тимошенко заявила о "падении и стагнации" экономики Украины

По её мнению, на этом фоне ещё более угрожающей выглядит задолженность Незалежной перед МВФ.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявила о "падении и стагнации" экономики Украины.

— Первое большое обстоятельство, которое нужно учитывать, — это то, что бюджет перестал получать плановые доходы от налогов. Бюджет сегодня пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка. Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает, — заявила Тимошенко.

По её мнению, на этом фоне ещё более угрожающей выглядит задолженность Незалежной перед МВФ. Тимошенко подчеркнула, что Украине необходимо выплатить два миллиарда долларов, однако из-за предстоящих выборов в Раду никто не занимается данной проблемой.

Обратила она внимание и на другие проблемы в жизни государства. В частности речь зашла о шахтёрах, которые подолгу не получают свои зарплаты, и оттоке населения из страны.