Британец выиграл в лотерею $156 млн

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Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions 156 миллионов долларов и стал обладателем третьего по величине денежного приза в стране. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.

Один очень удачливый обладатель билета сорвал весь куш и выиграл 123 миллиона фунтов в лотерее EuroMillions, — рассказывает Картер.

Победителю лотереи удалось отгадать пять основных номеров и две "счастливые звезды".

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