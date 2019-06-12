Британец выиграл в лотерею $156 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions 156 миллионов долларов и стал обладателем третьего по величине денежного приза в стране. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.

— Один очень удачливый обладатель билета сорвал весь куш и выиграл 123 миллиона фунтов в лотерее EuroMillions, — рассказывает Картер.

Победителю лотереи удалось отгадать пять основных номеров и две "счастливые звезды".