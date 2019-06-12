Рябков: В отношениях с США "нет места чудесам"

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

РФ верит в перспективы отношений с США, однако по части чудес страна настроена скептически. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью Wall Street Journal.

[Мы] верим в наши отношения с США, несмотря на разногласия... [Но] чудесам в этих отношениях не место, — заявил он.

Рябков добавил, что Москва и Вашингтон сейчас на этапе, который находится ниже, чем отношения двух стран в любой из худших дней холодной войны, поскольку тогда можно было предсказать развитие событий. Сейчас же довлеет изменчивость и непредсказуемость.

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