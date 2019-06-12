В МЧС напомнили, в каких водоёмах не стоит купаться

Во избежание несчастных случаев купаться стоит только в проверенных местах, где нет риска наткнуться на опасные предметы, заявили в МЧС России.

Также в ведомстве отметили, что не стоит уплывать далеко от берега на надувных матрасах или игрушках, так как они могут лопнуть.

Кроме того, спасатели напомнили, что при попадании в сильное течение лучше всего поддаться ему и постараться подобраться к берегу. Россиянам, оказавшимся в водовороте, порекомендовали набрать побольше воздуха, нырнуть и постараться свернуть в другую сторону, цитируют ведомство РИА "Новости".

В случае возникновения судороги мышцы нужно растереть и постараться доплыть до берега на спине.