Uber назвала третий город, в котором пройдут тестовые полёты воздушного такси

Американская компания Uber назвала Мельбурн третьим городом, в котором пройдут испытания службы воздушного такси. Об этом сообщает телеканал ABC.

Новый концепт также будет опробован в Далласе и Лос-Анджелесе. Пилотная версия планируется для запуска в качестве соединения аэропортов с центром города.

— Австралийское правительство приняло перспективный подход к райдшерингу и транспортным технологиям будущего... Мы увидим, что другие австралийские города вскоре последуют, — пояснила региональный менеджер Австралии, Новой Зеландии и Северной Азии Сьюзан Андерсон.

По ожиданиям компании, цена полёта в новом виде такси будет равна поездке на UberX (экономкласс). Согласно поступившей информации, экспериментальные полёты начнутся с 2020 года, а коммерческие — с 2023-го.