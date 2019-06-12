Пушков оценил слова Макрона о восстановлении отношений с Россией

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, призвавшего Европу к восстановлению отношений с Россией.

Сенатор отметил, что "посыл верный", но пока все обещания расходятся с действиями.

— Пока это [лишь] слова, а действия — это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в условиях санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия, — написал он в "Твиттере".

Как писал Лайф, ранее Макрон заявил о том, что Европа "должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности".