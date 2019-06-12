В России разработали систему для защиты от помех при приёме спутниковых сигналов

Как уточняется, новая система может вычислять источник помех и игнорировать его при приёме сигнала с систем ГЛОНАСС, GPS, европейской Galileo и китайской BeiDou.

Созданная в России антенна для приёма навигационных сигналов будет представлена в Нью-Йорке 12 мая в ходе заседания Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам при ООН. Об этом сообщил один из членов российской делегации, замгендиректора конструкторского бюро "Навис" Игорь Лисовой.

По его словам, уязвимость коммерческих аналогов к воздействию помех объясняется тем, что у поверхности Земли наблюдается чрезвычайно низкая мощность навигационных сигналов.

Лисовой отметил, что спецслужбы из соображений безопасности иногда специально создают помехи или пытаются подменить навигационный сигнал ложным.

— Имитационные радиопомехи, повторяющие структуру системных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, но содержащие при этом недостоверные данные, часто используются спецслужбами для борьбы с дронами. Мощные заградительные радиопомехи делают невозможным приём навигационных сигналов, — цитирует эксперта РИА "Новости".

По словам Лисового, инженеры его бюро разработали антенну, которая может вычислить источник помех и игнорировать его при приёме сигнала с систем ГЛОНАСС, GPS, европейской Galileo и китайской BeiDou.

При этом он отметил, что новое изобретение может быть полезно для развития 5G в России и перехода к цифровому телевидению.