СМИ: Пилот врезавшегося в здание вертолёта не имел права летать в плохую погоду

Лицензия на управление воздушным судном в подобных условиях даётся только после прохождения теста, при котором ориентироваться приходится только на навигационные приборы.

Пилот вертолёта, разбившегося в результате жёсткой посадки на здание в районе Манхэттен, не имел права управлять транспортным средством в условиях плохой видимости. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

По информации телеканала, пилот Тимоти Маккормак, погибший в результате столкновения, не обладал лицензией, позволявшей подниматься в воздух при плохих погодных условиях, когда видимость меньше 4800 метров. Такой документ выдаётся только после прохождения теста на умение управлять воздушным судном, когда уповать приходится лишь на показания навигационных приборов.

Согласно ранее полученным данным телеканала News 1, в тот день из-за дождя и тумана видимость составляла около 1600 метров, а нижний край облаков находился на высоте порядка 300 метров. В подобных условиях пилотам запрещено подниматься в воздух.

Напомним, вертолёт модели Agusta A109E рухнул на крышу одного из небоскрёбов в Манхэттене. Воздушное судно находилось в запретной для полётов зоне Нью-Йорка.