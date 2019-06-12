Депутат Рады признался, что за телефонным терроризмом в РФ иногда стоят украинцы

Он также выразил мнение, что Интернет может помочь злоумышленникам, так как он обезличивает.

Иногда граждане Украины сообщают о минировании различных зданий на территории России, делая это в отместку жителям РФ. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

По его словам, на Украине телефонный терроризм очень развит, и нередко люди "развлекаются", сообщая о минировании разных объектов. На территории Незалежной, по мнению депутата, это часто делают россияне.

— С другой стороны, некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и, когда вы слышите о том, что "минируются" какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда — украинские, — заявил Геращенко.

Он также выразил мнение, что Интернет может помочь злоумышленникам, так как он обезличивает.