В День России жителей столицы и области ждёт до 29 градусов тепла

В праздничный день в Москве ожидаются кратковременные дожди, переменная облачность и 29 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днём в столице воздух прогреется до 27–29 градусов, в ночь на четверг столбики термометров покажут плюс 10 градусов. В Подмосковье днём температура будет от 24 до 29 градусов тепла, а ночью опустится до 8 градусов.

Ветер северо-восточный от 5 до 10 м/с, атмосферное давление немного повышенное — 752 мм рт.ст.

Синоптики предупреждают о риске природных пожаров. 12 июня объявляется оранжевый уровень опасности.