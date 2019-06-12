В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Незалежная может создать частную компанию для закупки газа у России, заявил представитель президента Украины Андрей Герус.

Создать такую компанию Герус предложил лидерам "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку.

— Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Как уточняется, слова Геруса стали ответом на слова Медведчука о том, что Киев должен обеспечить снижение цен на газ, договорившись с "Газпромом".

Ранее глава "Оппозиционной платформы — За жизнь" обсудил снижение стоимости с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, тот подтвердил готовность начать переговоры.