Иски о банкротстве UTair продолжат рассматривать 16 июля

При этом перевозчик утверждает, что риск подобной процедуры исключён из-за минимального размера долгов.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры продолжит рассматривать иски трёх контрагентов о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр" 16 июля. Об этом говорится в материалах картотеки суда.

Иски были поданы в марте этого года четырьмя компаниями: "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал". Их общая сумма составила 1,5 млн рублей. 11 июня суд отказал во введении наблюдения по иску компании "Флеш лайт капитал", а также постановил вернуть госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

В авиакомпании ТАСС заявили, что риск процедуры банкротства исключён из-за минимального размера долгов, однако вопрос их выплаты, к которой UTair готов, является предметом разбирательства арбитража.

Напомним, в конце апреля появилась информация, что одна из крупнейших авиакомпаний России — "ЮТэйр" — может прекратить свою работу из-за накопившихся долгов перед кредиторами.