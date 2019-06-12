Посол РФ пожелал Токаеву развития дружбы с Россией на посту президента

Дипломат также отметил, что этот день является историческим для всего Казахстана.

Посол России в Нур-Султане Алексей Бородавкин в беседе с ТАСС пожелал избранному президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву успехов на его новом посту и дружбы с РФ.

Дипломат также отметил, что этот день является историческим для всего Казахстана, в котором отныне начинается новый этап развития. Кроме того, посол выразил мнение, что народ республики сделал правильный выбор.

— На пост главы государства избран Касым-Жомарт Токаев, и я хочу пожелать президенту дружественного, союзного Казахстана успехов в деятельности на благо казахстанского народа и на благо развития отношений дружбы, союзничества и интеграции с Россией, — заявил Бородавкин.

Напомним, Токаев победил на выборах, набрав 70,76% голосов. Церемония его инаугурации состоится сегодня, 12 июня. С победой на выборах Токаева поздравил президент России Владимир Путин.