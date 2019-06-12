Президент Киргизии поздравил Путина с Днём России

Российскому лидеру он пожелал крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём России. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

— Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника — Дня России, — говорится в сообщении.

Жээнбеков подчеркнул, что Россия является примером социально-экономического и общественно-политического развития, а также последовательного упрочения авторитета страны на мировой арене. Киргизский лидер выразил Путину признательность за вклад в развитие сотрудничества двух стран.

— Убеждён, что проверенное временем киргизско-российское сотрудничество будет и впредь развиваться на благо наших народов, — говорится в тексте поздравления.

Российскому лидеру Жээнбеков пожелал крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.