Президент Киргизии поздравил Путина с Днём России

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Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Российскому лидеру он пожелал крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём России. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника — Дня России, — говорится в сообщении.

Жээнбеков подчеркнул, что Россия является примером социально-экономического и общественно-политического развития, а также последовательного упрочения авторитета страны на мировой арене. Киргизский лидер выразил Путину признательность за вклад в развитие сотрудничества двух стран.

Убеждён, что проверенное временем киргизско-российское сотрудничество будет и впредь развиваться на благо наших народов, — говорится в тексте поздравления.

Российскому лидеру Жээнбеков пожелал крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

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