В аэропорту Хитроу появились граффити Бэнкси

Новые граффити руки известного уличного художника Бэнкси появились в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".

На фотографии изображена работа, сделанная на закрытом проходе в зону таможенного контроля людей, прибывающих из Евросоюза. На закрытой на замок двери с надписью KEEP OUT ("Не пускать", "Вход запрещён") изображена крыса, которая бьёт "отвалившейся" от надписи KEEP OUT буквой T по этому замку, чтобы открыть его.

За 12 часов публикация набрала более 700 тысяч лайков в соцсети.

Бэнкси — известный своими перфомансами человек-загадка, чью личность доподлинно не знает общественность. Стрит-арт художник выполняет свои провокационные работы, поднимающие наболевшие темы, при помощи трафаретов, с которыми получается работать быстрее, в связи с тем, что на него охотятся журналисты и правоохранители, обвиняющие граффитиста в вандализме.