Маск прогнозирует рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

Несмотря на прогноз предпринимателя, компания смогла произвести только 63 тысячи машин за полугодие, тогда как расчёт годового оборота строился на результате в 360–400 тысяч автомобилей.

Глава компании Tesla Илон Маск не исключил возможность установки рекорда производства и продаж автомобилей. Об этом сообщает издание Forbes.

— У нас нет проблем со спросом. Вообще нет. Продажи превысили производство, и производство идёт хорошо. На самом деле у нас всё хорошо, и вполне можем замахнуться на рекордный во всех отношениях квартал. Даже если нет, мы будем очень близки к этому, — приводит издание слова Маска на встрече с акционерами.

Прогнозы предпринимателя прозвучали на фоне 700-миллионных убытков по итогам продаж за первый квартал в результате неспособности компании удовлетворить спрос потребителя на ряд моделей.

В конце 2018 года Tesla поставила рекорд производства в 90 тысяч автомобилей, а в 2019 году запланировано поставить от 360 до 400 тысяч, в то время как за первый квартал произведено всего 63 тысячи машин.

В начале июня компания начала принимать заказы на изготовление на шанхайском заводе электромобилей Model 3, стоимость которых гораздо ниже импортируемых из США. Выпуск первых электромобилей запланирован на 2020 год.