Маск прогнозирует рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

Глава компании Tesla Илон Маск не исключил возможность установки рекорда производства и продаж автомобилей. Об этом сообщает издание Forbes.
— У нас нет проблем со спросом. Вообще нет. Продажи превысили производство, и производство идёт хорошо. На самом деле у нас всё хорошо, и вполне можем замахнуться на рекордный во всех отношениях квартал. Даже если нет, мы будем очень близки к этому, — приводит издание слова Маска на встрече с акционерами.
Прогнозы предпринимателя прозвучали на фоне 700-миллионных убытков по итогам продаж за первый квартал в результате неспособности компании удовлетворить спрос потребителя на ряд моделей.
В конце 2018 года Tesla поставила рекорд производства в 90 тысяч автомобилей, а в 2019 году запланировано поставить от 360 до 400 тысяч, в то время как за первый квартал произведено всего 63 тысячи машин.
В начале июня компания начала принимать заказы на изготовление на шанхайском заводе электромобилей Model 3, стоимость которых гораздо ниже импортируемых из США. Выпуск первых электромобилей запланирован на 2020 год.
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