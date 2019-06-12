Медведев поздравил жителей страны с Днём России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём России. Об этом глава правительства написал на своей странице в "Твиттере".

С Днём России! Дмитрий Медведев

Ежегодно День России отмечается 12 июня — это один из самых молодых государственных праздников.

Свои поздравления ранее президенту России Владимиру Путину направили президенты Киргизии, Белоруссии и Молдавии.