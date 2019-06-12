Медведев поздравил жителей страны с Днём России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём России. Об этом глава правительства написал на своей странице в "Твиттере".
С Днём России! pic.twitter.com/86TPJNsOg4— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 12 июня 2019 г.
С Днём России!
Дмитрий Медведев
Ежегодно День России отмечается 12 июня — это один из самых молодых государственных праздников.
Свои поздравления ранее президенту России Владимиру Путину направили президенты Киргизии, Белоруссии и Молдавии.
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