Медведев поздравил жителей страны с Днём России

2

Дмитрий Медведев. Фото © Дмитрий Астахов / ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём России. Об этом глава правительства написал на своей странице в "Твиттере".

С Днём России!

Дмитрий Медведев

Ежегодно День России отмечается 12 июня — это один из самых молодых государственных праздников.

Свои поздравления ранее президенту России Владимиру Путину направили президенты Киргизии, Белоруссии и Молдавии.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×