Семья из трёх человек погибла при пожаре на даче на Урале

Дом выгорел дотла. Родители и их сын, по предварительной версии, надышались угарным газом.

В дачном посёлке на станции Анатольская в Свердловской области при пожаре погибла семья из трёх человек, в том числе ребёнок.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, садовый дом и баня начали полыхать рано утром. Спасатели потушили пламя спустя два часа. Родители и их сын, по предварительной версии, надышались угарным газом и погибли.

— Мужчина 1975 года рождения, его супруга 1986 года рождения и их сын 2015 года рождения. Дом для проживания после пожара стал непригоден, — рассказали ТАСС в ГУ МВД РФ по области.

По одной из версий МВД, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело.

На днях из-за пожара на даче в Хабаровском крае погибли бабушка и трое внуков.