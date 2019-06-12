Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России, пожелав больших успехов

Северокорейский лидер напомнил, что визит во Владивосток стал знаменательным и важным событием, которое продемонстрировало близкие и искренние отношения между двумя державами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днём России и выразил уверенность в успешном развитии отношений двух стран. Текст письма приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер отметил, что первая встреча с Путиным во Владивостоке стала знаменательным и важным событием, которое продемонстрировало близкие и искренние отношения между Россией и КНДР.

По словам Ким Чен Ына, россияне достигли больших успехов в "строительстве сильной и преуспевающей страны, которая справляется со всеми вызовами и трудностями под руководством [Владимира Путина]".

В своём поздравительном письме он также пожелал российскому лидеру здоровья, счастья и больших успехов.

Ежегодно День России отмечается 12 июня — это один из самых молодых государственных праздников. Свои поздравления ранее президенту России Владимиру Путину направили президенты Киргизии, Белоруссии и Молдавии.