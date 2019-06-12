В МИД отреагировали на слова Болтона о возможной встрече Путина и Трампа на G20

По словам Сергея Рябкова, от американской стороны по этому вопросу пока нет сигналов и встреча лидеров может состояться "на ногах".

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ответил на слова советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о возможной двусторонней встрече президентов РФ и США на полях саммита G20 в Осаке.

— Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей. Но контакты такого уровня не готовятся в принципе путём обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле, — заявил Рябков РИА "Новости".

По словам замглавы МИД РФ, с американской стороны пока не поступало никаких импульсов.

— Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, "на ногах". Но это всё на уровне размышлений, конкретики нет вообще, — подчеркнул дипломат.

Ранее Джон Болтон заявил, что Белый дом рассчитывает на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 в Японии.

Напомним, что саммит "Большой двадцатки" состоится в Осаке 28–29 июня.