Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ завербовать родственников Ким Чен Ына

По мнению экспертов, с помощью подобных сообщений американский лидер пытается наладить контакты с главой Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) завербовать родственников северокорейского лидера Ким Чен Ына и сделать их информаторами о ситуации в КНДР. Об этом сообщает газета The Guardian.

— Я видел информацию ЦРУ в отношении его брата (брата Ким Чен Ына. — Прим. Лайфа) или сводного брата, и я бы сказал ему, что этого не произойдёт под моим руководством, это точно. Я бы не позволил этому случиться под моим руководством, — сказал Трамп.

Таким образом американский президент прокомментировал недавние сообщения в СМИ о том, что сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, который был убит в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с его сотрудниками.

По мнению некоторых экспертов, своими заявлениями, сделанными в ходе выступления перед журналистами на южной лужайке Белого дома, Дональд Трамп пытается предпринять новую попытку наладить контакты с Ким Чен Ыном.

Напомним, что в последнее время Вашингтон ищет пути решения зашедших в тупик переговоров с Пхеньяном, целью которых было возвращение КНДР в программу создания ядерного оружия.

Как ранее писал Лайф, американский лидер и глава КНДР встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.

Позже стало известно, что Трамп предложил Ким Чен Ыну передать северокорейское ядерное оружие Соединённым Штатам.