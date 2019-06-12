Российские истребители могут начать пилотировать женщины

Девушки, впервые в истории России начавшие обучение на военных лётчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной. Для этого им нужно будет проявить соответствующие способности, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

— Будем смотреть: если девушка талантливая, если у неё получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим, — заявил Юдин.

Он уточнил, что решение о пригодности лётчиков принимается на основании специальных испытаний. Их проходят во время вступительных экзаменов и обучения. Испытания включают проверку психологических и когнитивных качеств.

Обучение девушек лётным специальностям в училище в Краснодаре началось в 2017 году. За два года по итогам вступительных экзаменов для обучения была зачислена 31 девушка.