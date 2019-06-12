Увеличилось число жертв пожара в одесской психбольнице

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Кадр видео "В Одессе горит психбольница" / YouTube

Число жертв пожара в Одесском медицинском центре психического здоровья возросло до семи человек в связи со смертью одного из пострадавших. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

11 июня в больнице умер один человек (из числа госпитализированных. — Прим. ред.), — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны разобраться в обстоятельствах страшного пожара.

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