Увеличилось число жертв пожара в одесской психбольнице

Число жертв пожара в Одесском медицинском центре психического здоровья возросло до семи человек в связи со смертью одного из пострадавших. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

— 11 июня в больнице умер один человек (из числа госпитализированных. — Прим. ред.), — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны разобраться в обстоятельствах страшного пожара.