Первую партию пистолетов "Удав" поставили российской армии

Минобороны планирует провести опытно-войсковую эксплуатацию партии данного вида оружия.

Первая партия новейших пистолетов "Удав" была поставлена военным российской армии. Минобороны планирует провести опытно-войсковую эксплуатацию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберта Бакова.

Самозарядный пистолет "Удав", использующий патроны калибра 9 мм, прошёл все государственные испытания. После рассмотрения межведомственной комиссией он был допущен к серийному производству и получил литеру "О1"

Магазин этого оружия рассчитан на 18 выстрелов — на десять больше, чем у пистолета Макарова. Для питания использует два вида специально разработанных боеприпасов: дозвуковой и повышенной пробиваемости. Новинка имеет небольшой вес в 780 граммов и должна заменить стоящие на вооружении пистолет Ярыгина и ПМ. Однако некоторые военные эксперты в этом сомневаются.

Помимо стрелковых преимуществ "Удав" также позволяет устанавливать не только глушитель, но и тактический фонарь или иное оборудование на специальном креплении, чем не мог похвастать, например, ПМ.

В конце февраля с новым пистолетным комплексом ознакомился президент России Владимир Путин. До этого Лайф публиковал кадры стрелковых испытаний новинки.

При этом отметим, что оружие планируют производить в трёх модификациях — не только для гражданского рынка, но и для регулярных войск, а также для специальных подразделений.

Так, в текущем году будет создана гражданская версия "Удава". Она будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков. По тактико-техническим характеристикам (ТТХ) она сможет конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими, уверены разработчики.