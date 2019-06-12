Google выпустил дудл в честь Дня России

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Поисковик Google 12 Июня заменил фирменный логотип на дудл в честь Дня России. Как рассказали в компании, иллюстрацию придумали художницы из Санкт-Петербурга Анна и Варвара Кендель.

На создание дудла девушек вдохновила природа России: богатая фауна страны, озеро Байкал и вулкан Ключевская сопка.

Мы благодарны Google за возможность создать дудл на тему природы России ко Дню России, — написали сёстры в своём аккаунте в "Инстаграме".

В 2017 году Google в честь Дня России менял свой логотип на анимированный дудл с берёзками.

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