Google выпустил дудл в честь Дня России

Поисковик Google 12 Июня заменил фирменный логотип на дудл в честь Дня России. Как рассказали в компании, иллюстрацию придумали художницы из Санкт-Петербурга Анна и Варвара Кендель.
На создание дудла девушек вдохновила природа России: богатая фауна страны, озеро Байкал и вулкан Ключевская сопка.
С Днем России! Сегодня на странице https://t.co/qZ9WXou0gy — праздничный дудл, созданный художницами из Санкт-Петербурга Анной и Варварой Кендель. На его создание девушек вдохновила русская природа: озеро Байкал, вулкан Ключевская Сопка и богатая фауна. #GoogleDoodle pic.twitter.com/MkYtppRPPE— Google Россия (@GoogleRussia) 12 июня 2019 г.
— Мы благодарны Google за возможность создать дудл на тему природы России ко Дню России, — написали сёстры в своём аккаунте в "Инстаграме".
В 2017 году Google в честь Дня России менял свой логотип на анимированный дудл с берёзками.
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