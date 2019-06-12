В Башкирии новорождённую девочку назвали в честь героини "Игры престолов"

Родители надеются, что их малышка будет похожа на персонажа киносаги как внешне, так и характером.

В Стерлитамаке фанаты "Игры престолов" назвали свою дочь в честь героини сериала Элларии. Об этом сообщил городской телеканал UTV-Стерлитамак.

Родители объяснили, что необычное имя малышки будет им всегда напоминать о любимой киносаге, которая завершилась в мае этого года.

— Имя Эллария нам очень нравится. Нам кажется, что дочка внешне похожа на героиню сериала, мы думаем, что и по характеру тоже будет похожа на героиню "Игры престолов", — говорит мама девочки Оксана Гашимова.

Отметим, что героиня "Игры престолов" Эллария Сэнд отличалась жестокостью и хитростью.

Между тем родители из Стерлитамака не единственные, кто назвал детей в честь героев выдуманного мира Джорджа Мартина. В прошлом месяце в семье москвичей появилась Арья, а в Казахстане "Мать драконов" — Дейнерис (Бурерождённую зовут Дейенерис. — Прим. Лайфа).

Психологи уверены: тяга родителей к необычным именам ради того, чтобы подчеркнуть индивидуальность малыша, в будущем может негативно на нём сказаться.