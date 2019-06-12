В команде Зеленского заявили, что он шутил о тарифах, но не обещал их снизить

Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снижения тарифов на ЖКХ. Об этом в программе "Вон оно как" проекта Bihus.Info заявил представитель украинского лидера Андрей Герус.

— Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам плюс" (формула, по которой рассчитываются тарифы. — Прим. Лайфа), что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамёках хотят видеть то, что они хотят видеть, — сказал Герус.

Представитель президента Украины отметил понимание Зеленским проблемы. Он напомнил, что президент Украины заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитии экспорта. По словам Геруса, в таком случае цена на газ на Украине упадёт на 20–30%.

Также Герус рассказал, что для закупки газа у России Украина может создать частную компанию.