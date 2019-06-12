Собянин поздравил москвичей с Днём России

Нашу страну с праздником уже поздравили ряд иностранных лидеров, в частности президенты Белоруссии и Киргизии, а также лидер КНДР.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что достижения столицы являются большим вкладом в процветание страны. Об этом говорится в поздравлении градоначальника с Днём России, размещённом на его странице в "Твиттере".

Дорогие москвичи, с Днем России! На протяжении многих веков столица - центр политической, экономической, научной и культурной жизни страны. Достижения Москвы - это огромный вклад в процветание России. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 июня 2019 г.

— Дорогие москвичи, с Днём России! На протяжении многих веков столица — центр политической, экономической, научной и культурной жизни страны. Достижения Москвы — это огромный вклад в процветание России, — написал он.

Собянин также пожелал жителям и гостям города добра, благополучия и новых успехов.

Желаю нам всем, друзья, здоровья, добра, благополучия и новых успехов. С праздником, самая большая и самая красивая страна на Земле! #деньРоссии — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 июня 2019 г.

Напомним, что День России ежегодно отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников. Свои поздравления ранее президенту России Владимиру Путину направили президенты Киргизии, Белоруссии, Армении, Абхазии и Молдавии, а также лидер КНДР.