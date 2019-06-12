Собянин поздравил москвичей с Днём России

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Нашу страну с праздником уже поздравили ряд иностранных лидеров, в частности президенты Белоруссии и Киргизии, а также лидер КНДР.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что достижения столицы являются большим вкладом в процветание страны. Об этом говорится в поздравлении градоначальника с Днём России, размещённом на его странице в "Твиттере".

Дорогие москвичи, с Днём России! На протяжении многих веков столица — центр политической, экономической, научной и культурной жизни страны. Достижения Москвы — это огромный вклад в процветание России, — написал он.

Собянин также пожелал жителям и гостям города добра, благополучия и новых успехов.

Напомним, что День России ежегодно отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников. Свои поздравления ранее президенту России Владимиру Путину направили президенты Киргизии, Белоруссии, Армении, Абхазии и Молдавии, а также лидер КНДР.

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