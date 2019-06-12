СМИ рассказали, как принц Гарри меняет подгузники новорождённому сыну

Герцог и герцогиня Суссекские разделили обязанности по уходу за новорождённым сыном Арчи, сообщает Elle. Меган Маркл кормит малыша грудью, а принц Гарри меняет наследнику подгузники.

Как пишет издание, герцог Суссекский хочет быть как можно более вовлечённым, поэтому, как и каждый родитель, ощущает последствия бессонных ночей. Принц Гарри устал, но "наслаждается каждой минутой этого времени".

Пара любит гулять с малышом на свежем воздухе. По данным источника журнала, мама Меган Маркл Дория Редлан, которая провела с дочерью, зятем и новорождённым внуком пять недель, помогая освоиться, улетела обратно в Лос-Анджелес. Женщина планирует навещать дочь и её семью.

На первое время супруги не брали няню для малыша, потому на принца Гарри легли некоторые домашние обязанности: чтобы супруга отдохнула, он готовил еду и подавал чай гостям, приехавшим познакомиться с малышом Арчи.

Напомним, первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая.