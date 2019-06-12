У Патрушева нет информации о причастности сотрудников спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совбеза РФ отметил, что если кто-то нарушил закон, то должен понести наказание.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

— У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты. Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание, — заявил Патрушев.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено. Он был освобождён из-под домашнего ареста. Теперь двум генералам МВД грозит увольнение.

В СКР намерены установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".