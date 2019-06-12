Умер посол РФ в Сенегале и Гамбии

121

Сергей Крюков. Фото © Посольство Российской Федерации в Республике Сенегал и в Республике Гамбии

Посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков скончался в возрасте 59 лет. О смерти дипломата сообщила российская дипмиссия в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Ушёл из жизни блестящий дипломат, профессионал своего дела. На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, отстаивая национальные интересы Российской Федерации и содействуя реализации внешнеполитического курса нашей страны, — сказано в сообщении Посольства России.

Крюков в 1982 году окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу. Он владел английским и французским языками. Послом в Сенегале и Гамбии по совместительству дипломат был назначен в августе 2014 года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×