В России вступили в силу новые правила выезда детей за границу

Подать заявление о несогласии родители смогут в том случае, если несовершеннолетний выезжает за рубеж один.

С 12 июня вступил в силу новый порядок подачи, рассмотрения и учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего ребёнка за границу. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

— С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявлений от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ, — цитирует источник в ЦОС ФСБ издание.

Теперь документы следует подавать не в пограничную службу ФСБ, как это было раньше, а в территориальные подразделения органов МВД России, которые занимаются вопросами миграции.

При этом, если один из родителей ребёнка, который выступает против выезда несовершеннолетнего, проживает за рубежом, то следует обратиться в российское дипломатическое представительство.

Согласно законодательству, в случае выезда ребёнка за границу с одним из родителей, усыновителей или опекунов заявление от второго не требуется. Выразить несогласие и подать заявление мать или отец смогут только в том случае, если ребёнок выезжает за рубеж один.