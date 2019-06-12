В Москве развернули самый большой флаг России — видео

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Видео © L!FE

Акция с триколором площадью 2100 квадратных метров прошла в парке Победы на Поклонной горе.

Сегодня, 12 Июня, на Поклонной горе в Москве развернули самый большой в стране флаг Российской Федерации. Лайф публикует кадры с мероприятия.

Во флешмобе участвовали юнармейцы, курсанты Военного университета и добровольцы музея Победы. Они растянули полотно площадью 2100 квадратных метров под звуки национального гимна. Далее действо продолжалось под песню "Вперёд, Россия".

Также в патриотической акции должны принять участие байкеры клуба "Ночные волки". Они устроят мотопробег с флагами всех регионов РФ.

Специально ко Дню России Лайф составил праздничный тест — проверить знания об истории страны можно здесь.

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