Климкин рассказал об ответе Киева в случае возвращения России в ПАСЕ

Киев будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом в статье для "Европейской правды" сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

— Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными, — написал глава украинского МИД.

Климкин пояснил, что Киев будет работать над преодолением существующих вызовов, и подчеркнул, что Украина не будет делать "формальных вежливых жестов в сторону дискредитировавшего себя института".

Как уже сообщал Лайф, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что Россия до середины июня решит вопрос возвращения в ПАСЕ.