Борис Джонсон начал кампанию за пост премьера Великобритании

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Фото © Twitter/theodoraclarke

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединённого Королевства.

Выступая с программной речью в Лондоне, Джонсон пообещал, что страна покинет Европейский союз 31 октября. Публичное выступление стало для политика первым с момента выдвижения в качестве кандидата на пост лидера тори.

Пришло время объединить эту страну и это общество, — заявил Джонсон, подчеркнув, что это возможно лишь в случае выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщал Лайф, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Она будет оставаться премьером Соединённого Королевства до момента избрания её преемника, имя которого, как ожидается, станет известно в июле.

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