Борис Джонсон начал кампанию за пост премьера Великобритании

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединённого Королевства.

Выступая с программной речью в Лондоне, Джонсон пообещал, что страна покинет Европейский союз 31 октября. Публичное выступление стало для политика первым с момента выдвижения в качестве кандидата на пост лидера тори.

— Пришло время объединить эту страну и это общество, — заявил Джонсон, подчеркнув, что это возможно лишь в случае выхода Великобритании из ЕС.

"Kick the can again and we kick the bucket"



Boris Johnson launches campaign to become Tory leader and prime minister, saying delay on delivering #Brexit "means defeat" https://t.co/GeSTPuj5Iz pic.twitter.com/z9TqdyKEx3 — BBC Politics (@BBCPolitics) 12 июня 2019 г.

Как сообщал Лайф, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Она будет оставаться премьером Соединённого Королевства до момента избрания её преемника, имя которого, как ожидается, станет известно в июле.