Спасённый с живодёрни лисёнок из Киева рисует картины и зарабатывает по 30 тысяч

Хозяева спасли хищника, и он, похоже, решил их отблагодарить своим творчеством.

Семья из Киева спасла лисёнка, который находился на живодёрне. Теперь хищник живёт у молодой пары в коттедже и рисует картины, некоторые из них продаются по 32 тысячи рублей и больше. Об этом сообщает ТСН.

Свои шедевры двухлетний питомец по кличке Флафи создаёт во время игры. Возле холста разливают краски, которые он наносит лапами. В итоге, пока лис бегает, получается оригинальный узор. Полюбоваться произведениями Флафи можно на его личной странице в "Инстаграме".

— Отлично вписывается в интерьер. И цвет тёплый. Я бы такую у себя с удовольствием повесила, — написано в комментариях к очередной фотографии работы лиса.

А вот и сам пушистый художник.

— Хочешь быть самым популярным животным-художником? Что ты думаешь? А я могу? — гласит подпись к фото.

Отметим, что лисы не особо поддаются дрессировке. Но ранее Лайф рассказывал, как в Красноярском крае два брата научили лисёнка ловить мышей.