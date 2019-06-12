Алибасову боятся сказать о пропаже любимого кота: Для него это удар!

Продюсер Бари Алибасов, который сейчас находится в больнице после того, как выпил жидкость для очистки труб, ничего не знает о том, что его любимый кот Чуча сбежал. Об этом Лайфу рассказал PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

— Ни в коем случае нельзя говорить! Мы предупредили весь медперсонал, чтобы не говорили. Это такой удар. Сейчас задача — быстрее найти его. Мы подозреваем, что его кто-то взял, — рассказал Горжанкин.

Как сообщалось ранее, кот Бари Алибасова, канадский сфинкс по кличке Чуча, пропал из квартиры продюсера вечером 11 июня во время пресс-конференции для журналистов.