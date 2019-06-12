Посол РФ сообщил о подготовке встречи премьеров России и Франции

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Фото © Alexander Astafyev, Sputnik, Government Pool Photo via AP / Ludovic Marin, Pool via AP

В настоящее время осуществляется активная подготовка к возможной встрече премьер-министров России и Франции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла РФ во Франции Алексея Мешкова.

Посол отметил, что в 2018 году прошло несколько важных встреч между президентами России и Франции, а в этом году, вероятно, встретятся премьер-министры государств Дмитрий Медведев и Эдуар Филипп.

В прошлом году пять раз встречались президенты (РФ и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. — Прим. Лайфа). А сейчас идёт активная подготовка возможной встречи премьер-министров, — сказал Мешков.

Напомним, последний раз Путин общался с Макроном во время телефонного разговора, состоявшегося 21 мая при участии канцлера Германии Ангелы Меркель. В ходе дискуссии стороны обсудили Украину, Сирию и ситуацию с участием России в ПАСЕ.

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