Путин стал первым гостем на месте археологических раскопок в Кремлёвском сквере

Президент России Владимир Путин осмотрел новые археологические раскопки в Большом Кремлёвском сквере. В этой части Кремля велика вероятность обнаружить предметы второй половины ХII века, в частности вблизи этого места находился двор серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, брата Дмитрия Донского.
Впервые раскопки на территории Кремля проводятся исключительно как научный проект и не связаны с благоустройством или реставрацией.
Всего публике представят более 450 находок, в том числе украшения, различные ключи, гвозди, звонки, пули, ножи, винные бутылки, монеты и так далее.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени