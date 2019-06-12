Путин стал первым гостем на месте археологических раскопок в Кремлёвском сквере

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 Фото © LIFE / Павел Баранов

Специалисты начали работы в мае, для осмотра посетителями находки будут доступны с пятницы, 14 июня.

Президент России Владимир Путин осмотрел новые археологические раскопки в Большом Кремлёвском сквере. В этой части Кремля велика вероятность обнаружить предметы второй половины ХII века, в частности вблизи этого места находился двор серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, брата Дмитрия Донского.

<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Впервые раскопки на территории Кремля проводятся исключительно как научный проект и не связаны с благоустройством или реставрацией.

Всего публике представят более 450 находок, в том числе украшения, различные ключи, гвозди, звонки, пули, ножи, винные бутылки, монеты и так далее.

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