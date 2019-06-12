Сотрудница ФСБ устроила переполох в "Ашане", перепутав тележки и потеряв сумку

Все сотрудники гипермаркета бросились на поиски сумочки с документами. Оказалось, что женщина во время покупок перепутала свою тележку с чужой.

Сотрудница ФСБ устроила переполох в одном из столичных гипермаркетов "Ашан" из-за того, что потеряла своё рабочее удостоверение, когда делала покупки. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина пришла в гипермаркет вечером после работы. Пока ходила набирала продукты, не заметила, как взяла соседнюю корзину. Это запечатлели камеры наблюдения.

Спустя почти час уже на кассе сотрудница спецслужбы обнаружила, что у неё чужие продукты и самое главное — нет сумочки, в которой лежали служебные документы.

Женщина подумала, что потеряла сумку либо её украли, и поспешила к охранникам "Ашана" просить помощи. В итоге работа гипермаркета "встала" на 40 минут. Все бросились на поиски. К продавцам присоединились и полицейские. Женщина написала заявление.

Однако и документы, и сумка нашлись в тот же вечер. Контролёр торгового зала обходил магазин перед закрытием и увидел в овощном отделе брошенную корзину с товарами. Среди продуктов лежала и заветная женская сумочка. Пришлось снова сообщать всё полиции. В итоге сумочку хозяйке вернули. Служебные документы были в целости и сохранности.