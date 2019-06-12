Елисейский дворец анонсировал скорую встречу Путина и Макрона

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Flickr / Mutualité Française

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон могут встретиться в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Однако переговоры между двумя политиками пройдут не раньше следующей недели. При этом обстоятельства и место возможной встречи на данный момент не уточняются.

На этой неделе переговоры между двумя президентами не предусмотрены, однако в ближайшее время у них будет возможность для встреч, — рассказали представители Елисейского дворца.

Ранее Лайф писал, что Эмманюэль Макрон заявил о необходимости восстановления отношений с Россией и необходимости диалога с Москвой. Он подчеркнул, что он также намерен обсудить динамику возможных двусторонних отношений Москвы и Евросоюза.

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