ОНФ провёл акцию "Идём в музей", посвящённую Дню России

Активисты Общероссийского народного фронта проводят в российских регионах акцию "Идём в музей", которая приурочена ко Дню России. К примеру, в Грозном сегодня, 12 июня, 40 школьников посетили Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова.

Старшеклассникам рассказали о первом президенте Чеченской Республики Ахмате Кадырове, а также об участии выходцев Чечено-Ингушетии в Великой Отечественной войне.

— Нам особенно важно, что присутствует молодёжь, потому что приобщение к культуре и патриотическое воспитание для нас очень важно и ценно, — рассказал член регионального штаба ОНФ Ислам Хатуев.

Напомним, что День России ежегодно отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.