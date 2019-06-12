В работе Telegram произошёл очередной сбой из-за DDoS-атаки

На мессенджер Telegram совершили DDoS-атаку, что стало причиной сбоя в работе платформы по всему миру, в том числе в странах Северной и Южной Америки.

— В настоящий момент мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, пользователи Telegram в странах Северной и Южной Америки и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с соединением, — сообщается в официальном аккаунте мессенджера в Twitter.

Согласно данным с сайта Downdetector, который ведёт обзор сбоев и отключений в режиме реального времени для всех видов популярных интернет-сервисов, с проблемами столкнулись жители Восточного побережья США, пользователи из Бразилии, Аргентины, Парагвая, Коста-Рики, Доминиканской Республики, а также некоторых стран Ближнего Востока и Европы.

Ранее Лайф писал, что накануне во вторник, 11 июня, пользователи по всему миру также отмечали проблемы в работе Telegram. Сбои были зафиксированы около 15:00 по московскому времени.